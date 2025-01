Game-experience.it - Nintendo Switch 2 sarà potente come PS4 Pro? Commentano due noti giornalisti

2 continua a essere al centro di rumor e speculazioni, e le dichiarazioni del giornalista Tom Warren di The Verge e di John Linnemann di Digital Foundry hanno acceso ulteriormente il dibattito. Partendo da Warren, il nostro ha condiviso un messaggio nonpriamente chiaro in merito al confronto tecnico tra la potenza della nuova consolee PS4, lasciando spazio a molteplici interpretazioni.Questo ha spinto esperti e fan a interrogarsi sulle reali capacità di2 e su quanto sia corretto paragonarla a una consolePS4. Secondo alcuni,2 potrebbe essere menodi PS4, un dispositivo valutato a 4,2 TeraFLOPS in termini grafici.Altri,John Linneman di Digital Foundry (grazie a Reddit), ritengono invece che2 potrebbe superarla in molti aspetti grazie a un’architettura NVIDIA moderna, capace di offrire tecnologie avanzateil DLSS (Deep Learning Super Sampling) e il Frame Generation.