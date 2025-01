Pianetamilan.it - Milan, Ballarini: “Cardinale e la sindrome Friedkin. Ibrahimovic e il crollo”

Nel suo editoriale per Sportitalia, Valentinaha parlato del, di Gerryma anche di Zlatan: "La “si è impossessata di Gerry. Era difficile fare più confusione dei proprietari della Roma,, forse, c’è riuscito. Le ultime 24 ore sono state le più “particolari” della storia dele anche le più lontane dalla storia del. Sembrava una fiction, era realtà. Fonseca davanti ai microfoni dopo l’1-1 contro la Roma, prima si dichiarava solido sulla panchina del, per poi annunciare lui stesso, dopo una manciata di minuti, l’esonero. Da solo. Ecco questo, per me, è stato l’emblema del caos imbarazzante rossonero, più dell’arrivo in tempi record di Sergio Conceicao, più dell’aver contattato prima dell’ex Porto Maurizio Sarri, come raccontato da Alfredo Pedullà, più del contratto “di prova” stile Nba fatto al nuovo allenatore".