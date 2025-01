Ilfattoquotidiano.it - “Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti”: Angelo dei Ricchi e Poveri fa mea culpa per l’insulto su Rai Uno

Sotgiu, storico cantante dei, si è scper lo spiacevole episodio avvenuto durante la trasmissione “L’anno che verrà” su Rai 1, presentato da Marco Liorni in diretta da Reggio Calabria, per festeggiare il Capodanno 2025. “Micon ie con ilper, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce”, ha detto il cantante all’agenzia LaPresse.Ma cos’era accaduto? circa venti secondi dalla mezzanotte, mentre stava per partire il countdown per salutare l’arrivo del 2025, si è sentitodeiinveire contro la regia del programma: “Apritemi il microfono teste di cazzo, ho il microfono chiuso“, queste ledel cantante che, contrariamente a quanto pensava, sono state sentite nitidamente dagli spettatori.