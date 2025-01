Ilgiorno.it - Ludovica e Leonardo sono i nomi più gettonati

all’insegna della tradizione italiana, strizzando l’occhio al cinema e al mondo degli influencer, idati a bambini e bambine nati a Monza. Ipiù diffusi tra i maschietti nati nel 2024stati nell’ordine in percentuale(5,7%, cioè 21 bambini), Tommaso (3,8% 16 bambini), Edoardo (3,3% per 14 nati) e a seguire Mattia, Lorenzo, Nicolò e Riccardo, Matteo, Alessandro, Diego, Samuele e poi in ottava posizione si affaccia il più esotico Noah, in decima Gregorio, Ettore, Enea e Daniel, accanto ad Andrea, Giacomo e Luca. Ad influenzare ipiù di moda, come sempre attori, personaggi televisivi, dello sport e del web. Quale mamma non spera che suo figlio diventi affascinante comeDi Caprio, Tommaso Inzaghi (figlio di Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi) o non ha visto almeno un film di Edoardo Leo, magari insieme a un neo papà, tifoso della Fiorentina con Edoardo Bove.