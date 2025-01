Oasport.it - LIVE ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano 32-36, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: 10 punti di Mirotic, +4 per i milanesi alla seconda sirena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude anche il secondo quarto: 32-36 in favore dell’!32-36 Giro perfetto ai liberi di Nikola: 2/2, 10per l’ex Barcellona.32-34 2/2 per Nando De Colo a cronometro fermo: mini-breake -2.30-34 2/2 di Paris Lee dlunetta.Fallo antisportivo fischiato a Freddie Gillespie!28-34 MIROOOOOTIC! TRIPLAAAAAAAA28-31 Piazzato di Nando De Colo:torna a -3 con meno di tre minuti al termine del quarto.Time-out chiamato subito da Poupet.26-31 SHAVON SHIELDS! CANESTRO COL FALLO, +5.26-29 Armoni Brooks si mette in proprio: +3.26-27 2+1 chiuso da Theo Maledon: l’accorcia, -1.23-27 Stoppata irregolare e canestro di Brooks valido.23-25 Tripla frontale di Maledon e -2.20-25 Canestro dal gomito di LeDay: +5!20-23 Un solo libero segnato da Roberson: l’rosicchia un punto ai meneghini.