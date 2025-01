Legambiente nel 2024 troppo smog in otto città della Campania

Leggi su Ildenaro.it

Sono state 8 lecampane a non rispettare il limite previsto per il PM10 di 35 giorni con una concentrazione media giornaliera inferiore a 50 microgrammi per metro cubo. Unpiù ricco dirispetto al 2023 dove erano 7 lecampane ‘fuorilegge’. Nel dettaglio nel, secondo, c’è Acerra, con 85 giorni di sforamento registrati nella centralina posizionata nella zona industriale (a cui si aggiunge anche il dato dei 53 giorni rilevati dalla centralina di Scuola Caporale), seguita da San Vitaliano ( Scuola Marconi) con 57 superamenti (lo scorso anno furono ben 74) e Napoli (Ospedale Pellegrini) entrambe con 56 giorni e Volla (Via Filichito) con 48 giorni superamento del limite giornaliero. Sopra i 35 giorni troviamo anche Maddaloni con 43 giorni, Pomigliano e Teverola con 44 giorni e Aversa (Scuola Cirillo) con 40 giorni.