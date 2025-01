Bergamonews.it - L’Atalanta si accende troppo tardi: Dumfries fa doppietta, Inter in finale di Supercoppa

Leggi su Bergamonews.it

La prima volta delinItaliana, nonché oltre i confini europei per una partita ufficiale, si risolve con l’ottava sconfitta consecutiva al cospetto dell’. Ladifa maturare il 2-0che proietta i campioni d’Italia in. Per la Dea il viaggio in Arabia termina anzitempo dopo una serata per certi versi grottesca, soprattutto perché all’Al-Awwal Stadium di Riyadh si contano innumerevoli seggiolini vuoti, per una partita che mette in palio un trofeo — e un sacco di soldi.Di questi,si prenderà la fetta più piccola, circa un milione e mezzo di euro, mentre arrivare inne avrebbe fruttati almeno 5, con la possibilità di incassarne 8 in caso di vittoria del trofeo. Il tutto a discapito di un’atmosfera pressoché inesistente, complice la quasi totale assenza di tifosi italiani, che porta ad avere una cornice per certi versi desolante in cui giocare a calcio.