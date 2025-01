Anteprima24.it - L’Accademia Volley Benevento domenica allo Stadio Vigorito

Tempo di lettura: < 1 minutoè lieta di annunciare che, su invito delCalcio, parteciperà con entusiasmo alla partita-Catania, in programma5 gennaio 2025 alle ore 15:00 presso loCiro.L’intera società, comprendente staff tecnico e atlete, sarà presente sugli spalti per sostenere i colori girossi e condividere un momento di unione sportiva con la comunità sannita. Durante l’intervavrà l’onore di effettuare un giro di campo, accompagnata da una presentazione dello speaker che illustrerà al pubblico la storia e le attività della nostra società.Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per rafforzare i legami tra le realtà sportive del territorio e promuovere lo sport locale.