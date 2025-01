Quotidiano.net - La quotazione impenna. Torna ai livelli del 2023

Dai 4,86 euro a megawattora del maggio 2020 ai 115,40 del dicembre 2021, poco prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, al picco di 236 euro dell’agosto 2022 per scendere ai 25,88 euro del febbraio 2024 e risalire verso i 47 e poi i 50 di fine anno. L’indice Ttf, il principale mercato virtuale di riferimento per lo scambio del gas in Europa che ha sede ad Amsterdam, mostra in questo rally tutta la volatilità soprattutto rispetto ai conflitti internazionali.? Lo stop della fornitura russa all’Ucraina non preoccupa più di tanto l’Italia, che riceveva ormai poco più di 5 milioni di metri cubi di metano da Mosca su un totale di circa 60 importati.