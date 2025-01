Lanazione.it - La parola d’ordine è "imparare divertendosi". Successo dello stage di portieri a Corfino

Si è svolto anche in queste festività natalizie loper iorganizzato per il sesto anno consecutivo da Imparando Foowel, che precede quello estivo, che proprio quest’anno festeggerà il venticinquesimo anno. Tre giorni di allenamento svolti da Davide Quironi, preparatore deidella Nazionale Club Italia e Campione d’Europa Under 19 e Under 17, assieme allo staff tecnico composto da Tommaso Cantini, Diego Vannucchi, Lorenzo Franchi, Alessandro Pieri e Riccardo Nicotra. Nella splendida cornice del paese di, nel comune di Villa Collemandina in alta Garfagnana, i ragazzi si sono allenatied imparando cose nuove. "Ringrazio - spiega Quironi - tutti i ragazzi che hanno partecipato e tutti gli istruttori. Imparando Foowel è un progetto che ormai va avanti da tanti anni e che ogni anno richiama tanti allievi.