Inter-Atalanta il 2025 inizia con una finale da conquistare

, semidi Supercoppa Italiana, è già uno spartiacque pesante nella prima partita del 2024. Alle 20 ora italiana, a Riyad in Arabia Saudita, ci si gioca la possibilità di entrare in.AL TOP –nelrischia di essere una sfida di altissimo valore in Serie A, ma prima di tornare a pensare al campionato oggi per entrambe c’è la Supercoppa Italiana. Per la squadra di Simone Inzaghi è la quarta partecipazione consecutiva, dopo aver vinto le precedenti tre, per i bergamaschi il debutto assoluto. Ma Gian Piero Gasperini ci arriva con la forza di chi ha chiuso il 2024 (a proposito, stasera si sfidano le due squadre con più punti nell’anno solare) in testa assieme al Napoli e con la volontà di proseguire. Per l’comincia un periodo molto intenso, che vedrà tante partite e tante prove di valore.