Incendio a Capodanno devasta un casolare

Un vastoha colpito unabbandonato nella frazione Sant’Agostino di Recanati, vicino al palazzetto dello sport. L’allarme è scattato ieri mattina, intorno alle 8, mobilitando i vigili del fuoco che hanno lavorato per molte ore per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni. Al momento, le operazioni di spegnimento sono terminate e sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo. La causa più probabile è attribuita al lancio di un petardo o di un fuoco d’artificio all’interno della struttura. Oggi il proprietario dell’alloggio, l’associazione Omphalos odv, presenterà una denuncia ai carabinieri per formalizzare l’accaduto e fornire ulteriori dettagli sull’incidente. Il rogo ha causato il crollo parziale del tetto dell’immobile complicando il lavoro dei vigili del fuoco.