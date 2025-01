Ilgiorno.it - In prima linea nelle emergenze. Danilo Esposito ora è Cavaliere

, 39 anni, è il simbolo di solidarietà e dedizione nel sud Milano grazie al suo instancabile impegno nella Croce Rossa italiana. Lo scorso novembre è stato insignito dell’onorificenza dial merito della Repubblica Italiana, un riconoscimento conferitogli dal presidente Sergio Mattarella per il suo straordinario contributo durante le numerose situazioni di emergenza compresa la pandemia, distinguendosi per la professionalità e dedizione all’aiuto del prossimo. "L’onorificenza è stata per me una grande emozione e uno stimolo per fare ancora di più", racconta. Il suo percorso nella Croce Rossa è cominciato nel 2003 all’età di 17 anni, nella componente giovani presso la sede di Noverasco, allora un piccolo centro con circa 100 volontari. Oggi, sotto la sua guida, il comitato Croce Rossa dell’area sud milanese è cresciuto fino a contare 300 volontari, 7 dipendenti e numerosi progetti nella nuova sede all’ingresso della città.