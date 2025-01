Ilrestodelcarlino.it - Il Rimini rischia il -2: "Chiariremo presto tutto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

". Confida di farlo la presidente delStefania Di Salvo (foto), dopo il brutto scivolone di Capodanno. Una sorpresa di fine 2024 per niente piacevole quella piombata davanti agli occhi dei tifosi biancorossi:deferito per aver pagato in ritardo gli stipendi di settembre e ottobre. A metterlo nero su bianco è la Procura Federale. Ed è davvero una sorpresa quando, di fianco ai nomi di Novara, Taranto e Turris spunta anche il nome del club di Piazzale del Popolo. La presidente dei biancorossi è stata deferita "per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024 – recita testuale il procuratore federale – al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2024. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore, nonché a titolo di responsabilità propria".