Superguidatv.it - Il Conte di Montecristo: cast, anticipazioni e quando in tv della serie evento Rai

Leggi su Superguidatv.it

Ildiarriva sulla Rai. Tratto dall’omonimo romanzo di Alexandre Dumas padre, lavede uninternazionale. Vediamo insieme chi sono gli attori, leandrà in onda.Ildi: laarriva sulla RaiPresentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, Ildiè una dellepiù attese del prossimo anno. Diretta dal Premio Oscar Bille August, il riadattamento del romanzo di Dumas vede l’attore britannico Sam Claflin nel ruolo del protagonista Edmond Dantés. La prima puntata de Ildiandrà in onda giovedì 13 gennaio 2025 in prima serata su Rai1.Ma di cosa parla? La trama ruota intorno ad un giovane marinaio di Marsiglia, Edmond Dantés, che viene accusato ingiustamente di tradimento e imprigionato nelello d’If, una cupa isola-fortezza a largo di Marsiglia.