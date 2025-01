Quotidiano.net - I ponti 2025 tra scuola e festività: come fare 32 giorni di vacanza con 7 di ferie

Roma, 2 gennaio- Anno nuovo, si volta pagina. È tempo di mettere da parte il vecchio scadenzario espazio al calendario, che fin da subito promette incastri favorevoli tra weekend e, già a partire dalla Befana. Sarà un anno di: secondo Cna Turismo e Commercio, non a caso, rispetto al 2024 sarà possibile ottenere ben 32diutilizzando solo 6di. Ecco. Epifania Capodanno è capitato di martedì, pertanto - considerando che il primo dell’anno è festa - chi si è presodiil 2 e il 3 gennaio si è già aggiudicato 6di, considerando che il 6 gennaio quest’anno cade di lunedì. Ad ogni modo, anche per chi non ha provveduto a prendersiin questa prima tranche, potrà godere del weekend lungo della Befana dal 4 al 6 gennaio.