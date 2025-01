Game-experience.it - GTA 6, trapela in rete una nuova immagine leak e pare autentica

GTA 6 è di nuovo di tendenza a causa di una presuntamentre entriamo nel 2025, l’anno in cui il nuovo ed attesissimo gioco di Rockstar Games dovrebbe approdare sul mercato, nello specifico su PS5 ed Xbox Series XS.Come riportato da Forbes, una fuga di notizie dall’interno di uno studio del team di sviluppo americano sembra mostrare unaschermata del gioco insieme ad un devkit per PlayStation 5. Non sappiamo quando sia stata scattata la foto, ma i devkit della console Sony sono stati rilasciati tra il 2019 ed il 2020.Stando a quanto riportato da Paul Tassi, lasembra essere legittima, seppur non mostra chissà che tipo di novità. Difatti lo scatto in questione mostra semplicemente Lucia (una dei protagonisti di GTA 6) in terza persona in piedi in una specie di parcheggio.