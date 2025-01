Eventi Nell’identità…il futuro | a Roma il convegno per gli 80 anni dell’Aimc

Leggi su Ildenaro.it

Nel 1945 Maria Badaloni, un’insegnante elementarena, fonda insieme a Carlo Carretto l’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC). L’obiettivo era quello di colmare le carenze della scuola elementare, combattendo l’analfabetismo, e di assumersi il compito di provvedere all’insufficiente formazione degli insegnanti, per far sì che l’educazione e l’istruzione diventassero leve per la ricostruzione del Paese.Ottant’dopo, l’associazione celebra il cammino percorso con undal titolo “Nell’identità. il”, in calendario per il 3 gennaio 2025 ain Campidoglio, presso la Sala della Protomoteca. Il giorno successivo, 4 gennaio 2025, è in programma, in Vaticano, l’incontro con papa Francesco.Nel corso di questi ottant’– spiega Esther Flocco, presidente nazionale– “l’associazione ha contribuito in modo determinante alla formazione ed alla crescita nel mondo dell’educazione e della formazione su tutto il territorio nazionale, portando avanti i valori di solidarietà, formazione e cultura cristiana, con l’impegno costante per far sì che la Scuola della Repubblica sia sempre all’altezza della fondamentale missione che la Costituzione le affida per la promozione delle nuove generazioni”.