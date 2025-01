Davidemaggio.it - Endless Love anticipa al posto di My Home My Destiny

I fan di MyMyavevano iniziato ad abituarsi alle puntate lunghe. Ma ora, oltre al danno, la beffa. La dizi turca, non solo, tornerà in versione bonsai da martedì 7 gennaio 2025, prima di Pomeriggio Cinque, ma perderà l’ultimo appuntamento lungo in programma (cosa che l’indomani di un colpo di scena ritarderà il finale previsto nelle prossime settimane – qui lezioni sull’ultimissima puntata).Salta la doppia puntata di domenica 5 gennaio. Al suoè previsto il ritorno di, dalle 14:20 alle 16 (preceduto da una riproposizione di Beautiful). Attenzione, però, si tratta di una replica (prima di mettere in palinsesto MyMy, era prevista una puntata inedita). Le nuove puntate della saga con Nihan e Kemal ripartiranno martedì 7 gennaio alle 14:10 (quanti episodi mancano e gli spoiler su come finisce).