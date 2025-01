361magazine.com - Donatella Versace, addio alla direzione creativa del marchio: il rumor

potrebbe lasciare ladelil prossimo febbraioIl glow up di successo è stata una delle ultime e discutissime mosse di, che proprio lo scorso dicembre inaugura il periodo delle Feste con il cambiamento estetico «più riuscito di sempre».Questo è infatti quello che si è letto tra i canali social dei media di cronaca rosa che nelle ultime ore torniamo a parlare di, volto iconico della moda Made in Italy nel mondo nonché direttore creativo di Maison.Sembra che la famosa sorella minore di Gianni potrebbe però diredel brand proprio il prossimo febbraio, periodo in cui sopraggiungerebbe la scadenza del contratto.Il design director deldella Medusa potrebbe essere affidato a Dario Vitale, attualmente a capo del reparto creativo di Miu Miu.