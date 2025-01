Quotidiano.net - Cecilia Sala in isolamento in Iran: condizioni di detenzione nel carcere di Evin

Leggi su Quotidiano.net

Nessun materasso ma solo due coperte: una da poggiare a terra per dormire e una per proteggersi dal freddo pungente di, la giornalista italiana arrestata inlo scorso 19 dicembre, ha raccontato le suealla famiglia, come riportano alcuni quotidiani. La giornalista è in, non vede nemmeno le guardie: il cibo le arriva da una fessura della porta. Non corrisponde al vero il fatto che abbia ricevuto un pacco con generi alimentari, prodotti per l'igiene e libri, libri che non può leggere perché gli occhiali da vista le sono stati sequestrati. La luce al neon è accesa nella sua cella per tutto il giorno e tutta la notte. I genitori, che hanno potuto sentire la figlia dopo giorni di, raccontano che la figlia è molto provata e che ha spesso ripetuto nel corso della telefonata: "Bisogna fare molto in fretta".