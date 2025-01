Thesocialpost.it - Cecilia Sala, condizioni disumane in cella. Le sue parole: “Bisogna fare in fretta”

La Detenzione di: Un Appello Urgente per la Liberazione, nota giornalista italiana, si trova in una situazione drammatica. Detenuta nel carcere di Evin in Iran, ha potuto contattare la sua famiglia dopo giorni di silenzio, portando alla luce le difficilissimea cui è sottoposta. La sua detenzione, che ha suscitato grande preoccupazione in Italia e nel mondo, pone interrogativi urgenti sul rispetto dei diritti umani e sulla necessità di un intervento immediato.di DetenzioneLa descrizione delledi vita dinel carcere di Evin è agghiacciante. Dorme sul pavimento con solo due coperte, senza un letto, e vive in isolamento completo da settimane, una condizione che mina profondamente sia la salute mentale che fisica.