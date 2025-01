Quotidiano.net - Capodanno di sangue: "Non puoi entrare alla festa". La lite e la coltellata: ucciso 42enne

PROVAGLIO D’ISEO (Brescia)Cerca di intrufolarsi in unaprivata organizzata da un’ottantina di ragazzi in una sala civica di un centro diurno per anziani. È notte fonda, l’alcol è girato a fiumi. Quei ragazzi sono per la maggior parte ventenni, molti sono addirittura minori, lui invece di anni ne ha – ne aveva – 42, compiuti lo scorso 28 dicembre. L’uomo insiste per, i partecipanti al veglione gli sbarrano il passo, scatta la rissa, sulla scena compare un grosso coltello da cucina. Lo stesso che fino a poco prima serviva per affettare pandori e cotechini. E l’ospite sgradito se lo ritrova all’improvviso piantato nel petto. È morto così, alle 4,30 del mattino dia Provaglio d’Iseo, meno di diecimila abitanti in provincia di Brescia, Roberto Comelli, un carpentiere dal passato turbolento – precedenti per droga, qualche problema di eccesso alcolico – e dal presente complicato.