Lanazione.it - Capodanno a Montevarchi e San Giovanni. Tanta gente in piazza

Arezzo, 02 gennaio 2025 – È stato un successo straordinario con migliaia di persone che hanno affollato la centralissimaCavour per attendere l'arrivo del nuovo anno. Ieri sera a Sanha festeggiato San Silvestro econ una grande festa che si è tenuta nel centro storico, attorno alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, che naturalmente era in funzione, e all'albero di Natale. Il concerto degli Stranobakkano, gruppo valdarnese coinvol, ha fatto ballare e saltare tutti. Allo scoccare della mezzanotte, tutti i cittadini hanno alzato i "calici" con il brindisi offerto dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco in collaborazione con il circolo Sauro Billi di Ponte alle Forche. Presenti postazioni di food and beverage con il truck di Dario Cecchini e il banco del locale W.