Bimba si perde durante il mercato settimanale | soccorsa dalle guardie ambientali pontine

Un momento di paura aldi via RossettiIldi via Rossetti, a Latina, è stato teatro di un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, ma che grazie al pronto intervento delledell’associazione Vigiles-Fipsas, si è risolto con un lieto fine. Una bambina di otto anni, persa tra le affollate bancarelle dell’ultimo giorno dell’anno, è stata ritrovata e riconsegnata ai genitori.L’importanza della vigilanza ambientaleLeerano presenti nell’area per svolgere il loro consueto servizio di monitoraggio e contrasto agli illeciti di natura ambientale.la loro attività, sono state allertate da un passante che aveva notato la piccola in lacrime. Smarrimento e paura erano evidenti sul volto della bambina, che si era involontariamente allontanata dai genitori,ndo l’orientamento tra la folla.