Biathlon dodici azzurri convocati per la tappa di CdM a Oberhof | ancora assente Vittozzi

Sono stati ufficializzati gli atleti italianiper la quartadi Coppa del Mondo di, in programma adal 9 al 12 gennaio 2025. Sarannogliimpegnati in Germania, dove sono previste due sprint (una maschile e una femminile), due pursuit (una maschile e una femminile) e due staffette (mista e singola mista).IPresenti Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Marco Barale tra gli uomini. In campo femminile, invece, ci sono Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Ilaria Scattolo e Martina Trabucchi. Spicca l’assenza di Lisaalle prese con il percorso di recupero dall’infortunio. Da segnalare invece l’esordio di Marco Barale e Ilaria Scattolo.Quanto torna Lisa?E’ sempre più difficile dirlo dato che il suo rientro era previsto in due occasioni (la seconda proprio in occasione delladi) ma non si è poi concretizzato.