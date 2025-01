Sport.quotidiano.net - Basket Campionati giovanili. Under 19, Legends al secondo posto. Cmc ok, Audax al palo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Due secondi posti nelle classifiche provvisorie per le squadre carraresi dinei19. Nella prima fase del torneo gold, girone B, con 16 punti (8 vittorie e 2 sconfitte, 751 i punti realizzati e 656 quelli subiti) idel presidente Giorgio Benfatto (nella foto) inseguono la capolista Us Livorno quando al giro di boa mancano solo due giornate (13 le squadre partecipanti, 26 le giornate complessive della prima fase che terminerà il 14 aprile). La classifica dopo dieci giornate: Us Livorno 20;Carrara e Montecatini 16; Cecina e Pescia 12; Calcinaia e Viareggio 10; Prato, Lucca e la Spezia 8; Prato, Montemurlo e Bottegone 4. Nella prima fase (che terminerà il 9 febbraio) del torneo regionale, girone C, con 12 punti (8 partite, 6 vittorie, 2 sconfitte, 575 punti realizzati e 420 subiti) il Cmc insegue invece il Ghezzano dopo la seconda giornata del girone di ritorno (sette le squadre partecipanti).