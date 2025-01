Ilgiorno.it - Zone rosse a Milano, a Capodanno 2.100 persone controllate e 50 allontanate: a San Siro lanci di bottiglie contro la polizia

– Cinquanta ordini di allontanamento nella notte didalle cinqueintrodotte dal prefetto Claudio Sgaraglia fino al 31 marzo per tenere lontani da alcuni punti della città soggetti molesti o aggressivi e con precedenti per reati specifici. Il piano di sicurezza predisposto nei giorni scorsi per garantire che i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno si svolgessero in sicurezza ha previsto lo schieramento in tutta la città di 880 unità tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti dellalocale, fanno sapere da Palazzo Diotti. Le aree sotto stretta sorveglianza Buona parte deilli si è concentrata sull’area di piazza Duomo, dove a cavallo tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 si sono ritrovate circa venticinquemila. Sorveglianza elevata anche nelle stazioni ferroviarie, nelle strade di solito frequentate dal popolo della movida come corso Como, corso Garibaldi, Darsena e Navigli e nelle periferie di San, Corvetto e Rogoredo.