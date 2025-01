Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2025 ore 10:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 1° GENNAIO ORE 11.20 GINA PANDOLFOAUGURI DI BUON CAPODANNO E DI BUON ANNODALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FIRENZE-IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, IN DIREZIONE, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN INCIDENTE, È STATO RIAPERTODIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO, INFORMAMAR,OGGI LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DELLE ORE 14.30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16.00POSTICIPI DI PARTENZA, ANCHE PER LA GIORNATA DEL 6 GENNAIOLA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DALLE 14.30 ALLE 16.00E LA FORMIA-VENTOTENE DALLE 08.45 ALLE 09.15IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA SULLA LINEA CASSINO-CASERTA, LA CIRCONE IN PRECEDENZA RALLENTATA IN PROSSIMITÀ DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, RISOLTO IL GUASTO AL PASSAGGIO A LIVELLO, È TORNATA REGOLARE I TRENI ALTA VELOCITÀ E REGIONALI COINVOLTI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 30 MINUTIDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, RINNOVIAMO L’AUGURIO DI BUON ANNO E DI BUON CAPODANNO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral