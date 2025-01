Bergamonews.it - “Una bomba carta a Capodanno: vetri in frantumi nel locale e la mia gamba ustionata”

Passo del Tonale. I botti dihanno anche un altro ferito: si tratta di Mario Bergo, 50 anni di Bergamo. Nella giornata di martedì 31 dicembre si trovava al Passo del Tonale, al bar “L’ombrello” quando un giovane ha lanciato una. La forza dell’esplosione ha infranto una vetrata deled ha procurato ustioni di secondo grado sulla coscia di Bergo.“Potrebbe sembrare classico episodio di– racconta Mario Bergo a Bergamonews – quando lo si vive di persona cambia molto il modo in cui si guarda a questi avvenimenti. Martedì 31 dicembre mi trovavo con amici a bere un aperitivo apres-ski al Passo Tonale al bar ‘L’ombrello’. È un aperitivo con musica, aperto a giovanissimi, meno giovani e ogni tanto ci è capitato di vedere anche delle famiglie. Verso le 19.30, nel clou dell’affluenza alche si trova al termine delle piste ed impianti di risalita, ad uno squilibrato è venuto in mente di lanciare non lontano da dove mi trovavo io, una sorta di