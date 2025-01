Inter-news.it - UFFICIALE – Supercoppa, premio ad ogni partita: di cosa si tratta!

La Lega Serie A ha appena annunciato un’iniziativa che avverrà al termine delle tre partite diitaliana. Annunciato un– Sta per prendere il via a Riyadh la EA SPORTS FC Supercup che vedrà Atalanta, Inter, Juventus e Milan affrontarsi sul terreno di gioco dell’Al-Awwal Park per conquistare la 37ª edizione del trofeo. Anche in questa stagione, al termine di ognuna delle tre partite in programma (Inter-Atalanta il 2 gennaio, Juventus-Milan il 3 gennaio e la Finale il 6 gennaio), il calciatore che si sarà maggiormente distinto sul campo riceverà ilEA SPORTS FC Player Of The Match.come in Serie A: un man of the matchCONTRIBUTO – Il vincitore delsarà selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.