Tennis programma giovedì 2 gennaio | Arnaldi in campo a Brisbane Musetti debutta a Hong Kong

Leggi su Sportface.it

Ecco ildella giornata di2025 per quanto riguarda i tornei diche si stanno svolgendo dall’altra parte del mondo. In scena, infatti, i tornei di(combined),(maschile), Auckland (femminile) e Sydney con quest’ultima che, terminato ildi Perth, ospiterà tutte le partite della fase finale della United Cup (a squadre). In Australia, però, non è ancora il turno dell’Italia, che scenderà invenerdì nei quarti di finale. Ma questa giornata vede comunque degli azzurri impegnati: in particolare, Matteosfiderà Reilly Opelka nel secondo turno a, mentre Lorenzo, dopo il bye nel primo turno, farà il suo debutto acontro Gabriel Diallo., ildiNovak Djokovic – Foto CHINE NOUVELLE/SIPA / IPAOrdine di gioco Atp/WtaSi parte da quello che succederà adove, come anticipato, tornerà in