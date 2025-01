Pianetamilan.it - Supercoppa Italiana, Juventus-Milan: le info sulla conferenza della vigilia

Venerdì 3 gennaio, alle 20:00 ora, ilaffronterà, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), ladi Thiago Motta per la seconda semifinale'Final Four'. La vincente affronterà, in finale, chi passerà il turno tra Inter e Atalanta, gara in programma domani, giovedì 2 gennaio. Proprio domani, intanto, sarà giorno diper il Diavolo. Il nuovo allenatore, Sergio Conceicao, parlerà instampa alle 10:30 orae sarà accompagnato, per l'occasione, dal portiere Mike Maignan. A seguire, alle 15:30 ora, spazio all'allenamento di rifinitura per i rossoneri. LEGGI ANCHE: Calciomercato –su Kolo Muani, ma ci sono due seri ostacoli >>>