Quando gioca Sinner all’Australian Open Opening Week | format dell’esibizione avversari tv

Janniksarà uno dei protagonisti dell’Australianing: l’azzurro la prossima settimana sarà impegnato a Melbourne, assieme ad altri tennisti di primo piano quali lo spagnolo Carlos Alcaraz, gli australiani Alex de Minaur ed Alexei Popyrin ed il serbo Novak Djokovic.L’Australianingconsta di una serie di match d’esibizione previsti dal 7 al 10 gennaio: il primoo di, martedì 7, sarà il padrone di casa australiano Alexei Popyrin, mentre l’o dell’italiano della sfida di venerdì 10 sarà l’ellenico Stefanos Tsitsipas.A night with Novak, invece, sarà una serata in cui il protagonista sarà il serbo Novak Djokovic: il balcanico giocherà due incontri consecutivi giovedì 9 gennaio. Ilprevede che non ci sia un vincitore del torneo a fine settimana, ma si tratta di mere sfide per divertire il pubblico con incasso a scopo benefico.