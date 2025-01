Gamberorosso.it - Orari più umani, ristoranti fluidi, boom di bakery. Ecco le tendenze a tavola del 2025

Botteghe, alimentari, vinerie, salumerie, fruttivendoli; negli ultimi tempi si è iniziato a mangiare un po' ovunque. Siamo certi che latà nella fruizione del cibo sarà la chiave di volta per il nostro settore.Ve li ricordate gli chef nomadi dello scorso anno? Ora alcuni hanno trovato momentaneamente casa. Una casa, però, che non rispecchia i canoni del ristorante classico, ma che poggia le fondamenta in luoghi “decontestualizzati”, come può essere unao una vineria. Da Ortolan a Milano a L'Antidoto di Roma, chef tecnicamente preparati si mettono in gioco in locali non proprio funzionali, tra cucine minuscole e sedute scomode, dando vita a dei menu che rimangono impressi nella memoria.Menu. E la pasta? Fluida pure leiSpesso questi “non” hanno menu dove la suddivisione antipasti-primi-secondi viene scardinata e sostituita da un elenco di una decina di piatti, dove la pasta a volte neppure compare.