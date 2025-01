Ilrestodelcarlino.it - Nuovi biglietti Tper a Bologna e Ferrara: cosa cambia con il Qr code

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 1 gennaio 2025 – Dopo quasi 20 anni di “onorata carriera”, icartaceia banda magnetica andranno in pensione in modo graduale. Al loro posto, arrivano icon il Qrche, in prospettiva, saranno utili anche per una fruizione in forma digitale. Un Qr può, infatti, essere conservato sullo smartphone e validato direttamente dal proprio cellulare. E cambierà anche il modo di validare il titolo di viaggio, con la sostituzione delle macchinette a bordo degli autobus. Le prime fasi delmento Un primo passaggio è già avvenuto con il cambio dei sistemi nelle biglietterie fisiche.Da alcuni giorni chi acquista titoli di viaggio cartacei nei Puntili riceve già in formato QR. Come funziona Questinon vanno inseriti nella fessura della macchinetta come per i cartacei, ma devono essere posizionati sotto le macchinette verdi (non più del validatore bianco che è in corso di graduale rimozione dai mezzi per fare spazio aistrumenti) a favore di un lettore ottico che riconosce il codice e convalida la corsa.