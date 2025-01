Gamberorosso.it - Non solo lenticchie. Tutti i cibi portafortuna da mangiare il primo dell'anno

Dodici chicchi d’uva, un piatto difumanti, un brindisi con spumante e, magari, un assaggio di zampone. Non èquestione di superstizione, ormai da nord a sud’Italia, passando per il resto del mondo, idi Capodsimbologie antiche e rituali precisi, pronti a inaugurare un nuovosotto il segnoa prosperità e buon auspicio.Ifortunati daile maialeIn Italia, la regina del cenone di Capodè senza dubbio lei: la lenticchia. Da sempre simbolo di ricchezza per la sua somiglianza con le monete, la tradizione di mangiarla a San Silvestro risale ai tempi degli antichi Romani, che usavano regalarne sacchetti come. Le, spesso servite con zampone o cotechino, si caricano di un doppio significato: quelloa ricchezza materiale ea completezza, incarnata dal maiale, considerato un simbolo di abbondanza per la sua natura “generosa” (del maiale, si sa, non si butta via nulla).