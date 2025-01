Tpi.it - Nemico Pubblico: tutto quello che c’è da sapere sul film con Will Smith e Gene Hackman

: trama, cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 1 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 1998 diretto da Tony Scott con. Und’azione che vede come tema principale la privacy dei cittadini americani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaVerso la fine degli anni ’90, il Congresso degli Stati Uniti lavora per far passare una nuova Legge che espande radicalmente il potere di sorveglianza sugli individui da parte delle Agenzie di Intelligence. Molti politici, movimenti e gruppi no-profit sono contrari a questa Legge. Anche un membro del congresso, Phil Hammersley, è fermamente contrario.L’ufficiale della NSA Thomas Reynolds incontra Hammersley in un parcoper discutere della Legge, ma lo droga e lo uccide spargendo antidolorifici nella sua auto e, spingendolo in un lago, fa sembrare ilun incidente causato dalla droga.