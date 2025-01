Mistermovie.it - Mister Movie | Lilo & Stitch: Il Nuovo Poster Annuncia Caos e Avventura nel 2025

Leggi su Mistermovie.it

Il celebre alienoè pronto a tornare sul grande schermo in una veste tutta nuova. Il remake live-action/CGI di, attesissimo dai fan del classico Disney, promette emozioni eper il prossimo anno. Per celebrare l’inizio del, Walt Disney Studios ha condiviso un, concome protagonista, intento a festeggiare l’arrivo delanno con il suo inconfondibile entusiasmo.Un Classico Disney Rivisitatoclass="wp-block-heading">La versione originale di, uscita nel 2002, ha conquistato il pubblico grazie alla sua combinazione di umorismo, emozioni e temi universali come l’importanza della famiglia. Ora, a oltre vent’anni dal debutto, Disney ripropone la storia in una nuova veste, mescolando live-action e animazione generata al computer.