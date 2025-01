Tpi.it - Messa di Capodanno 2025 streaming e diretta tv: dove vederla con Papa Francesco

ditv con1 gennaioLadiè un appuntamento molto importante e atteso dai fedeli, per ringraziare Dio per il nuovo anno che ci ha concesso. Sperando il 2023 sia un anno di pace e ripartenza. Nella giornata di oggi, 1 gennaio, la Chiesa celebra due importanti feste: quella di Maria Madre di Dio e la tradizionale Giornata Mondiale per la Pace.celebra alle ore 10 ladidalla Basilica di San Pietro. A seguire, alle 12, il Pontefice reciterà l’Angelus. Maseguire ladidi oggi, 1 gennaio, intv e in? Ecco tutte le informazioni.In tvIndalle 10 di oggi da San Pietro, Rai 1, Canale 5 e Tv2000 trasmettono lanella solennità di Maria Santissima Madre di Dio.