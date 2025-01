Ilfattoquotidiano.it - Lo strazio di questo cagnolino fedele: da giorni attende sulla porta il ritorno dei padroni morti nel disastro aereo in Corea del Sud

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’immagine di fedeltà e dolore che spezza il cuore. Indel Sud, dopo il tragico incidentedel volo Jeju Air 2216, che ha causato la morte di 179 persone, un piccolobianco continua ad aspettare invano ildel suo padrone, l’80enne Bae, vittima delinsieme a tutta la sua famiglia.Il signor Bae, passeggero più anziano sul volo, stava tornando da un viaggio in Thailandia con la moglie, le figlie, il genero e i quattro nipoti, di cui una di 5 anni che era la più giovane a bordo. Un viaggio speciale per festeggiare il suo 80° compleanno, trasformatosi in una tragedia. L’intera famiglia è morta nell’incidente, si è salvato solo il marito di una delle sue figlie che non aveva potuto partire con loro per la vacanza: ora è rimasto solo ad affrontare un dolore immenso.