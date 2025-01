Ilfattoquotidiano.it - L’intelligenza artificiale farà la fine di tutto il resto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Maurizio ContigianiL’AI non è altro che il naturale sviluppo di un percorso iniziato con i primi progressi della tecnologia applicata aldi renderci la vita più facile e meno faticosa. Più si va avanti e più si evince che il fenomeno assume toni controproducenti in virtù della nostra indole orientata al neoliberismo, ad una naturale tendenza identificata come pensiero di destra, relegando quello di sinistra ad una forzatura dall’inapplicabilità inevitabile.Qualsiasi innovazione, qualsiasi invenzione, qualsiasi passo in avanti ha solo apparentemente migliorato lo status delle popolazioni che ne hanno beneficiato. Dalle catene di produzione si è ottenuta una produttività migliore da parte degli operai, dall’automazione delle catene di produzione si è ottenuto il loro licenziamento.