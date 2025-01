Pianetamilan.it - L’angolo delle occasioni: le opportunità di mercato dal Real Madrid

Leggi su Pianetamilan.it

Il calcioinvernale è ormai alle porte ed è arrivato il momento di aprire l'angolo. Gennaio è, infatti, il mese in cui molte squadre provano a piazzare quei giocatori che hanno fino a ora deluso, facendo sì che diversi club possano approfittare di interessanti. Andiamo così a guardare in casa del, con la squadra allenata da Carlo Ancelotti che porta in dote alcuni giocatori che potrebbero fare al caso del Milan. Iniziamo da Arda Guler, giovane trequartista seguito dai rossoneri durante la scorsa estate. Un vero e proprio gioiello che i Blancos hanno strappato alla concorrenza pagando la clausola rescissoria di 20 milioni di euro stabilita dal Fenerbahce. Nella sua prima stagione in Spagna, complici anche alcuni infortuni, Guler non splende ma colleziona comunque 12 presenze condite da 6 gol.