La gaffe del social media manager di Amici | per sbaglio condivide sul profilo ufficiale le foto del suo Capodanno

Il 2025 è iniziato con un’incredibileper il/lamanger delInstagram di, l’iconico talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Sì, perché mentre il team di questa edizione diera impegnato sul palco del Concerto dida Catania, la persona addetta aidella trasmissione – forse in preda all’entusiasmo del momento – ha sbagliatoe ha condiviso ledei suoi festeggiamenti in famiglia sull’account Instagramdel talent. Il post è stato poi prontamente cancellato ma ormai lo sappiamo: il web non perdona. E così ecco che su X, l’ex Twitter, è diventato virale un video con gli screenshot del post sbagliato, con diversi utenti che hanno notato l’errore e vi hanno ironizzato.Hanno sbagliatomi sento male pic.