Lanazione.it - Intossicazione alcolica per capodanno: anche 3 minorenni in ospedale ad Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 1 gennaio 2024 – Tredici intossicazioni alcoliche nella notte diad, di cui 3 hanno coinvolto. Tutti sono stati soccorsi al pronto soccorso dell’San Donato. Gli interventi rientrano nel super lavoro dei sanitari del 118 della provincia diche, nella notte più lunga dell’anno e fino alle 8 di questa mattina, hanno effettuato in tutto 70 soccorsi. Indispensabile il lavoro degli operatori sanitarisu un incendio in un appartamento a Cavriglia, con un ferito trasportato inin codice 2. Mentre a causa dei botti inun solo ferito in codice verde.