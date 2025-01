Il discorso di fine anno | anche se sono statl toccati vari argomenti scottanti dire qualcosa di più avrebbe fatto la differenza

Leggi su Ildenaro.it

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, ieri sera ha pronunciato, come da copione, il suo augurio alla Nazione per un buon inizio del nuovo. Solo per colore, ancora una volta ha mandato chiari segnali per quanto possibile positivi, con voce pacata e usando i toni giusti. Se allanon ha ricevuto applausi a scena aperta, ciò deve essere attribuito alle caratteristiche dei fatti commentati scelti per illustrare al meglio la situazione del Paese. Da sottolineare che il Primo Cittadino ha considerato la situazione italiana in quanto tale e nei rapporti con le altre realtà geopolitiche, soprattutto la UE e gli USA.Ritornando aglitrattati, è innegabile che gli stessi, rispetto all’andamento dell’altro, nella migliore delle ipotesirimasti allo statu quo ante.