Calciomercato.it - I 10 giocatori più pagati del Napoli 2024/2025: Kvaratskhelia fuori dalla classifica

Leggi su Calciomercato.it

Scopri la top 10 dei calciatori piùdelper la stagione: l’assenza diè difficile da credere La prima metà della stagionesi è conclusa, con il girone d’andata di Serie A che terminerà durante il prossimo turno previsto in calendario. Abbiamo voluto tirare le somme sul rendimento di alcune squadre, specialmente quelle nei piani alti della. Tra queste c’è anche il, che con Antonio Conte si ritrova al primo posto con l’Atalanta e momentaneamente a +1 dall’Inter.Romelu Lukaku, attaccante del(LaPresse) – Calciomercato.itProprio questa super partenza, ci ha spinto a fare un focus su quelli che sono i 10 calciatori piùdella rosa partenopea. Starando tutti rendendo secondo le aspettative e, soprattutto, secondo gli accordi trovati anche nelle stagioni precedenti? Nella nostra top 10 ci saranno anche delle sorprese, come l’assenza di Khvicha, ancora in trattativa per il rinnovo col, e a caccia di un adeguamento economico.