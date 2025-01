Ilfoglio.it - Gianni Alemanno è stato arrestato: ha violato gli obblighi di sorveglianza

L’ex sindaco di Roma ed ex ministroarrela sera di Capodanno per violazione degliimposti dai magistrati di. Dopo la revoca dei servizi sociali,portato nel carcere di Rebibbia. Alla base del provvedimento ci sarebbero presunte trasgressioni nello svolgimento della pena alternativa, concessa all'ex sindaco dopo la condanna definitiva a 22 mesi di reclusione per l'accusa di traffico d'influenze nell'ambito di un filone dell'inchiesta Mondo di Mezzo. In particolaresi sarebbe sottratto al programma stabilito sostenendo di avere impegni che invece si sono rivelati falsi., che di recente aveva fondato il movimento Indipendenza, eraritenuto colpevole del reato di traffico di influenze illecite.