Fonseca Landaluce e Federico Cinà la carica degli anti-Sinner

AGI - Chi proverà a incastrare Jannik? Qualcuno che lo vorrebbe per così dire “incastrare” c'è, ma fuori dal campo: il 2025 del numero 1 al mondo si apre infatti accompagnato dall'incertezza su quale sarà, non prima di febbraio, l'esito del ricorso Wada al Cas di Losanna in merito alla famigerata contaminazione da Clostebol rilevata ormai quasi un anno fa. Ma qui il discorso riguarda invece il campo: chi davvero potrà intaccare la leadership dell'azzurro o almeno provarci? Partiamo da quelli futuribili, nel senso che la loro crescita è in corso d'opera e l'anno che sta per cominciare potrebbe vederli in una condizione analoga a quella che lo stesso Jannik e Carlos Alcaraz occupavano un paio di anni fa: quella dei predestinati. I nomi più indicati sono quelli del brasiliano Joao, del cinese Shang Juncheng e del francese Arthur Fils.