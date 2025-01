Agi.it - Capodanno a Napoli nel ricordo di Pino Daniele. Bertè: "Un sogno che si realizza"

AGI - Il coro d'artisti che canta ‘Napule è' saluta il 2024 e con lo scoccar della mezzanotte via libera ai fuochi d'artificio che colorano e fanno brillare tutta la città. Non è unqualunque per, che nel 2025 festeggia i suoi 2500 anni e dedica ail concerto della notte di San Silvestro, per ricordare una delle sue voci più rappresentative, scomparse il 4 gennaio di dieci anni. Un tributo che mette a confronto diverse generazioni e tocca le note alte dell'emozione con James Senese e il suo sax con ‘Chi ten o mare' e con Loredana, che acorona un. “Questa sera si è avverato un, quello di cantare ain questa piazza mitica. Non era mai successo. Questa è la prima volta della mia vita e io vi amo”, dice la cantante. E annuncia alcune canzoni “meravigliose che il mio caro amicomi ha scritto”.